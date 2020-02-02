المسند: موجة باردة جديدة نهاية الأسبوع

قال: استقرار جوي عام اليوم بمناطق المملكة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتأثر أجواء المملكة بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة.

وأضاف: متوقع أن تتأثر #السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا".