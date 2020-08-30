عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

قال: اتباع تنظيمات السير على الطريق يؤدي للوصول الآمن

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.

المرور

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30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:25 AM

قال: اتباع تنظيمات السير على الطريق يؤدي للوصول الآمن

عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.

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المرور

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