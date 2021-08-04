عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ221 مستفيدًا في عبس بمحافظة حجة

خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو 2021م

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ221 مستفيدًا خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو 2021م.

وراجع 121 فردًا عيادة الباطنية، وشخصان راجعا عيادة التوعية والتثقيف، و28 فردًا عيادة الطوارئ، و12 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع 6 أشخاص عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و5 أشخاص راجعوا عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات، و3 أشخاص راجعوا عيادة الجراحة والتضميد.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ180 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 72 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.