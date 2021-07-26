الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف الأزمة التونسية إلى تجنب الانزلاق للعنف

طالبهم باحترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، وندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظًا على استقرار البلاد"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس.