"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"

أكد: تصعيد حوثي لاستهداف المدنيين.. ونتابع بقية المُسيَّرات المفخخة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".