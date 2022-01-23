"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"

أكد: تصعيد حوثي لاستهداف المدنيين.. ونتابع بقية المُسيَّرات المفخخة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 11:31 PM

أكد: تصعيد حوثي لاستهداف المدنيين.. ونتابع بقية المُسيَّرات المفخخة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".

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