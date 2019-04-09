"انتحاري" يودي بحياة 6 مصريين بينهم ضابطان

"داعش" تبنى الاعتداء

قُتل ستة مصريين، بينهم أربعة من الشرطة ومدنيين اثنين، وأصيب 29 مدنياً، بعضهم في حالة خطرة، في هجوم انتحاري استهدف دورية تأمين تابعة للشرطة المصرية في سوق بمدينة الشيخ زويد في سيناء اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر أمنية بأن بين القتلى رئيس قسم البحث الجنائي بقسم الشيخ زويد برتبة رائد، ومعاونه برتبة نقيب، وفردي أمن، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم، ذكر شهود عيان ومصدر أمني أن شخصا يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف قوات الشرطة، المتمركزة لتأمين السوق، الذي ينعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان الهجوم.

ولم تصدر السلطات بياناً بالواقعة حتى الآن، غير أن تنظيم "داعش" تبنى الهجوم الذي قال إن أحد "منتسبيه فجّر سترته الناسفة في الدورية الراجلة".