أبهر علماء الفيزياء بأمريكا.. هنا قصة أول مخترع سعودي في مجال البطاريات

قال: إقبال على نتائج البحث وتقدير حكومي ظهرت بوادره.. أسعى لإتمام "البراءة"

كشفت "سبق"، تفاصيل نجاح أول مخترع سعودي في مجال البطاريات، في تطوير سعة الشحن، بزيادة تُقارب 50%، بالإضافة إلى قوة أداء البطارية مع الشحن السريع؛ حيث أبهر علماء الفيزياء في العاصمة الأمريكية واشنطن أثناء مناقشة بحثه الذي قدمه حول أداء البطاريات.

وأوضح أستاذ الفيزياء والطاقة المتجدد المحاضر في جامعة هاورد الأمريكية المخترع السعودي "يحيى القحطاني" لـ"سبق"، أنه أول سعودي باحث في هذا المجال ومبتعث من قِبَل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وبحثه الذي قدّمه في تطوير بطاريات الليثيوم حقّق ناجحًا باهرًا؛ وهو في طور النشر الأسابيع القادمة.

وأكد "القحطاني" أن هناك إقبالًا كبيرًا عليه بعد النتائج التي حققها في مجال بحثه، بالإضافة للتقدير الحكومي التي ظهرت بوادره من الدولة، ويدعم توجهها في رؤية 2030؛ لتكون الدولة من الدول المصنّعة الأولى في صناعة الإلكترونيات والسيارات وتنافس الدول الكبرى؛ حيث يسعى حاليًا لإتمام براءة الاختراع.

وكشف أن الابتكار الذي أجراه للبطاريات بشكل عام، هو عبارة عن استخدامه جزيئات "كربون نانو فايبر" للقطب السالب في البطارية؛ فزاد من سعة الشحن لأكثر من 50-60%، وأداء البطارية أصبح أكبر عند تسريع الشحن، بالإضافة لزيادة العمر الافتراضي للبطاريات مقارنة مع البطاريات التجارية الموجودة في السوق".

وبيّن أن الابتعاث كان حلمًا يراوده منذ الصغر، وتزامن مع انطلاق المشاريع الضخمة وعلى رأسها مدينة الأحلام "نيوم"؛ حيث أدرك أن هذا الزمان هو زمان كل مبدع ومثابر ومجتهد، والسبب أن هذه المشاريع تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة، ومن هنا بدأت شرارة التحدي والمثابرة، حالِمًا بخدمة وطنه من خلال مشاريع رؤية السعودية، ومن ضمنها توطين الصناعات.

واختتم "القحطاني" نصيحته للجيل القادم بالتفائل والطموح في هذا التوقيت؛ حيث تتوفر كل الإمكانيات التي تدعم الشباب وتحقق آمالهم؛ في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مستوى عالٍ بمستقبل مزدهر لوطننا الحبيب.