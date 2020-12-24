"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.