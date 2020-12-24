"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وزارة التجارة استدعاء

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24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 01:48 PM

لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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وزارة التجارة استدعاء

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