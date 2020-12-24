"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م



وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.