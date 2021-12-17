إنتر ميلان يفسخ عقد اللاعب الدانماركي إريكسن بسبب مشاكل في القلب

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد الدولي الدنماركي ولاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عامًا منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الدانمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو الماضي.

وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب؛ حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكنه لن يجاري اللعب على المستوى الاحترافي في الدوريات الكبرى.