صقور المستقبل السعـودي يواجهون الفتح والنصـر

غدًا.. تنطلق الجولة الثانية من كأس الأبطال الدولية

تستأنف غداً السبت مباريات النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة بمشاركة 6 فرق خلال الفترة من 20 أبريل وحتى الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشـرقية.



ويدشن فريقا صقور المستقبل السعودي مشاركاتهما غداً السبت؛ إذ يلتقي صقور المستقبل "الأخضر" بنظيره فريق الفتح عند تمام الساعة 09:00 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي "الأبيض" فريق النصر عند الـ11:30 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وتسعى الفرق الأربعة التي تتواجه في الجولة الثانية يوم غد من تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة؛ حيث شهدت الجولة الأولى تعادل فريقَي الفتح والاتفاق سلبيًّا في المباراة الافتتاحية، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



من جهته أكد هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، أن تنظيم بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها السعودية جاء بدعم وتوجيهات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بهدف استمرار اللاعبين في أجواء كرة القدم، ولعب المباريات والتدريبات، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من كأس الأبطال الدولية في إسبانيا، مقدماً شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على إعطاء البرنامج الموافقات اللازمة لإقامة البطولة، وكذلك للأندية على مشاركتها هذه النسخة.