اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق رويترز، قال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاجي واكيتا؛ في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا، لأول مرة، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 12:49 PM

تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق رويترز، قال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاجي واكيتا؛ في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا، لأول مرة، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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