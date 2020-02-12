"سعود الطبية" تناقش أداء الربع الأخير لـ 2019

أكّدت ضرورة تحقيق طموح أكبر في 2020

عقدت مدينة الملك سعود الطبية، اجتماعها الإستراتيجي لمناقشة أداء الربع الأخير لعام 2019، وذلك بحضور المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، وقيادات المدينة من مديرين تنفيذيين ومديري مستشفيات ومراكز وإدارات.

وقال "العنزي": المدينة الطبية تملك فرصة كبيرة للنمو مع الدعم الحاصل على مستوى وزارة الصحة، ونُوقشت في الاجتماع الإستراتيجي أبرز مؤشرات الأداء ونتائجها النوعية بشكل تفصيلي.

وأكّد أهمية العمل على الأهداف والتوقعات المستقبلية، والمساعي المحدّدة للتغلب على التحديات الحالية، ومناقشة أبرز المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك.

وأضاف: اتفقت الإدارة التنفيذية على بنود العمل للربع الأول من 2020، وأبرز الخطوات القادمة المتوقعة.

وقدّم "العنزي"؛ الشكر لكل منسوبي المدينة على ما حققوه من أرقام وإنجازات في عام 2019، مشدداً على أن الطموح يجب ألا يتوقف عند هذا الحد، وحاثاً على أهمية التكاتف لتحقيق الأهداف كافة.