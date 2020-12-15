ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

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15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 11:52 PM

استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

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