مدير جامعة الجوف يتفقّد مشروعات كليات البنات بالمدينة الجامعية

أكّد الحرص على توفير البيئة المثالية للطالبات وفق أحدث التقنيات

تفقّد مدير جامعة الجوف المكلّف الدكتور بدر الزارع، اليوم، برفقة مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عثمان السبيلة؛ مشروعات كليات البنات في المدينة الجامعية؛ حيث اطلع على آخر الأعمال في جميع المباني، واستمع لشرح عن سير العمل وما تم إنجازه.



وشملت الجولة جميع المباني التي تم تجهيزها لاستيعاب الوسائل التعليمية الحديثة، كالقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات وقاعات العرض؛ حيث حرصت الجامعة على توفير بيئة حديثة للتعليم.



وأوضح "الزارع" أن الجولة تأتي ضمن خطط المتابعة المستمرة للمشاريع في كافة فروع الجامعة، مشدداً على ضرورة استمرار العمل وتكثيف الجهود لإنجاز المباني في الوقت المحدد.





وأكد "الزارع" حرص الجامعة على توفير البيئة المثالية للطالبات، التي تلبي متطلبات التعلّم وفق أحدث التقنيات التعليمية الخاصة، في ظلّ الدعم السخيّ الذي تتلقّاه جامعة الجوف من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين، حفظهما الله، للإسهام في تحقيق أهدافها ورسالتها بالتوافق مع رؤية المملكة.