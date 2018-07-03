أمير عسير ينوه بما قام به مالك قرية تراثية ببللحمر

تشتمل على قطع تراثية ومحمية لتربية الطيور

نوه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بما قام به محمد بن عضوان الأحمري مالك القرية التراثية بمركز بللحمر من حفظ التراث وجعل القرية رافدا من روافد السياحة في المنطقة وذلك خلال استقبال أمير عسير له بمكتبه اليوم.

وأوضح مالك قرية محمد عضوان الأحمري للتراث والمتاحف لأمير منطقة عسير أن القرية تحتوي على المئات من القطع التراثية والمخطوطات النادرة وتأخذ القرية الطراز المعماري ذات الهوية التراثية إضافة إلى أماكن للزراعة والفواكه الموسمية وتهيئتها لتكون جاذبة للنشاط السياحي والترفيهي إضافة إلى مكان للضيافة ومحمية لتربية الطيور.

وفي نهاية اللقاء قدم أمير المنطقة الشكر والتقدير للأحمري على الاهتمام بتراث المنطقة وجعل هذه القرية رافداً من روافد السياحة, منوهاً بضرورة الاهتمام بذلك ونقله للأجيال القادمة.