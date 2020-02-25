عفيف.. تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار

بعد تحذيرات "الأرصاد" وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات

وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة تعليق الدراسة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة.