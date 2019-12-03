"العتيبي" لرتبة "عقيد" بالحرس الوطني

قلّد قائد الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني العميد حمود بن عبدالله الحارثي، قائد مستشفى صقر الجزيرة الميداني المكلف بالرياض، العقيد معجب بن محمد العتيبي، رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

فيما أكد "العتيبي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 11:05 PM

"العتيبي" لرتبة "عقيد" بالحرس الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قلّد قائد الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني العميد حمود بن عبدالله الحارثي، قائد مستشفى صقر الجزيرة الميداني المكلف بالرياض، العقيد معجب بن محمد العتيبي، رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

فيما أكد "العتيبي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

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