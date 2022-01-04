"الأرصاد": حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم المناطق وهذا موعدها

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .
وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .
المركز الوطني أكّد أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عنها في وقت لاحق
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .
وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .