"الأرصاد": حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم المناطق وهذا موعدها

المركز الوطني أكّد أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عنها في وقت لاحق

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .

وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .