مصر تقلّص حظر التجول الليلي في رمضان ساعة واحدة

عودة سير العمل في بعض المؤسسات الحكومية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الخميس)، أن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشّي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لكن ستقلصه ساعة واحدة.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي بثَّه التلفزيون؛ أن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلًا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق؛ منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن السلطات مستعدّة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات، مبينًا أن الحكومة ستراجع تلك الإجراءات بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.