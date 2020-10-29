وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

يقف على مشروع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية والمستشفى الجامعي

يزور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث يستقبله رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وعدد من مسؤولي الجامعة.

وسيقف وزير التعليم الدكتور آل الشيخ على مشروع المدينة الجامعية لكليات الطالبات الجديد بالعابدية، كما سيزور الوزير مستشفى الجامعي، ويطلع على نسبة إنجاز تجهيزه.