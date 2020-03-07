بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف

وصلت إلى ١٠٩

أكدت وزارة الصحة البلجيكية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 441 شخصًا أمس، ووُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة، معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت بأن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد عائلة واحدة، أو لمخالطة أشخاص زاروا إيطاليا. مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد بلجيكا

3

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:36 AM

وصلت إلى ١٠٩

بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بروكسل

0 2,763

أكدت وزارة الصحة البلجيكية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 441 شخصًا أمس، ووُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة، معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت بأن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد عائلة واحدة، أو لمخالطة أشخاص زاروا إيطاليا. مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد بلجيكا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020