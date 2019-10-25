الفتح يأمل مواصلة تصحيح المسار.. و(فارق النقطة) يشعل مواجهة الرائد وضمك

مساء اليوم الجمعة تستكمل مباريات الجولة 8 من الدوري

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين الأولى تجمع الفيحاء مع الفتح والثانية ضمك أمام الرائد.

يحل فريق الفتح ضيفاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني بعد أن حقق أول انتصار له بالجولة الماضية على العدالة بنتيجة 3-5 ليتقدم للمركز ما قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما يدخل الفيحاء بعامل الأرض والجمهور لتعويض تعادله الأخير مع أبها 1-1 في الجولة الماضية.

وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق ضمك الأخير برصيد 4 نقاط نظيره الرائد الرابع عشر برصيد 5 نقاط عند الساعة 6: 20 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الفيحاء الفتح ضمك الرائد

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25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 12:37 AM

مساء اليوم الجمعة تستكمل مباريات الجولة 8 من الدوري

الفتح يأمل مواصلة تصحيح المسار.. و(فارق النقطة) يشعل مواجهة الرائد وضمك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين الأولى تجمع الفيحاء مع الفتح والثانية ضمك أمام الرائد.

يحل فريق الفتح ضيفاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني بعد أن حقق أول انتصار له بالجولة الماضية على العدالة بنتيجة 3-5 ليتقدم للمركز ما قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما يدخل الفيحاء بعامل الأرض والجمهور لتعويض تعادله الأخير مع أبها 1-1 في الجولة الماضية.

وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق ضمك الأخير برصيد 4 نقاط نظيره الرائد الرابع عشر برصيد 5 نقاط عند الساعة 6: 20 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

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