هيئة تطوير مكة تعلن عن إمكانية الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لزيارة مقرها

تجيب على جميع الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني وذلك احترازياً لمواجهة كورونا

‏‫أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة عبر بوابتنا الإلكترونية:‏ ‪mrda.gov.sa وذلك احترازياً ووقائياً لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وأضافت هيئة تطوير مكة بالإجابة على جميع استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني:

‏ ‪media-center@mrda.gov.sa