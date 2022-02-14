بالصور.. ضبط حوش لتخزين الخضار والأطعمة الفاسدة بالطائف

من خلال جولة مكثفة للأمانة.. وتم إغلاق مسلخين غير نظاميين

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" من ضبط حوش اتُخذ لتخزين الخضار، وإعداد الأطعمة الفاسدة.

جاء ذلك خلال جولة نفذتها البلدية على عدد من المطاعم والمحلات الصحية الواقعة داخل النطاق، حيث لوحظَ من خلال تواجد المراقبين داخل مطعم وجود حوش جانبي لتخزين الخضار، كذلك يتم فيه تجهيز الأطعمة وإعدادها في اليوم الذي يسبق بيعها.

فيما عثرت الفرق الميدانية على أدوات تقطيع تظهر عليها علامات الصدأ، وجرى على الفور إغلاق المطعم، كذلك تم إغلاق عدد 2 مسلخ غير نظامي، يمارسان الذبح، ويفتقران للاشتراطات الصحية.

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 04:04 PM

من خلال جولة مكثفة للأمانة.. وتم إغلاق مسلخين غير نظاميين

بالصور.. ضبط حوش لتخزين الخضار والأطعمة الفاسدة بالطائف

فهد العتيبي

الطائف

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تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" من ضبط حوش اتُخذ لتخزين الخضار، وإعداد الأطعمة الفاسدة.

جاء ذلك خلال جولة نفذتها البلدية على عدد من المطاعم والمحلات الصحية الواقعة داخل النطاق، حيث لوحظَ من خلال تواجد المراقبين داخل مطعم وجود حوش جانبي لتخزين الخضار، كذلك يتم فيه تجهيز الأطعمة وإعدادها في اليوم الذي يسبق بيعها.

فيما عثرت الفرق الميدانية على أدوات تقطيع تظهر عليها علامات الصدأ، وجرى على الفور إغلاق المطعم، كذلك تم إغلاق عدد 2 مسلخ غير نظامي، يمارسان الذبح، ويفتقران للاشتراطات الصحية.

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