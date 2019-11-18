جدال زوجة مع زوجها في السيارة ينتهي بموتها بطريقة مروعة

لم يُعرف "سبب الجدال"

لَقِيَت امرأة حتفَها بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع في حادث بدأ بجدال زوجي؛ وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن أصل الحادث بدأ حين تجادلت المرأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت؛ وذلك على الطريق السريع القريب من هيوستن.

قفزت من سيارة ودهستها أخرى

ويُعتقد أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر؛ مما جعلها تُقرر القفز من السيارة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة بعد سقوطها على الأرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى حتفها دهسًا في الحال.

وقال الرقيب ديفيد روز من شرطة هيوستن "إنها مأساة مؤسفة.. عليك فقط أن تكون مستعدًا للتوقف المفاجئ على الطريق السريع، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث".

وذكر أنه تم إغلاق حركة السير في المنطقة لعدة ساعات بعد "الحادث المميت".

ولم يُعرف بعدُ "سبب الجدال" الذي حدث بين الزوجين، وأدى إلى مصرع المرأة.