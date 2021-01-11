"آل الشيخ" يوافق على تعديل مسمى شهادة "الجامعة الإلكترونية" إلى "انتظام"

"الصفدي": هذا القرار يأتي استمراراً لدعم وزير التعليم المسيرة التعليمية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بالموافقة على تعديل مسمى الشهادة التي تمنحها الجامعة السعودية الإلكترونية إلى "انتظام".

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك أحمد الصفدي: إن هذا القرار يأتي استمراراً لدعم وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية، مقدمة الشكر والتقدير للوزير.

وهنأت "الصفدي" الطلاب والطالبات على هذا القرار، داعية الله أن ينفعهم به في مسيرتهم العلمية والعملية.