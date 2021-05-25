إغلاق منشأتين تجاريتين تعملان بدون ترخيص بمكة

قالت إن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشأتين تجاريتين لمخالفتهما الأنشطة التجارية، والعمل بدون رخص نظامية.

وأوضحت البلدية أن الحملات الرقابية على المنشآت التجارية مستمرة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية ومدى التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، مشددة على عدم التهاون وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين والمتهاونين.