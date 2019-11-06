ملك الأردن لخادم الحرمين: اتفاق الرياض نجاح لجهودكم في رأب الصدع بين الأشقاء

بعث بالتهنئة في اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.