مجلس جامعة الباحة يتخذ عددًا من القرارات خلال اجتماعه السادس

باستخدام منظومة التعلم الإلكتروني "رافد"

ترأس مدير جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم، الجلسة السادسة لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح.

وعقد المجلس عبر منظومة التعلم الإلكتروني عن بعد (رافد)، للظروف الاستثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19.

وقدم مدير الجامعة، الدكتور عبد الله الحسين، في بداية الاجتماع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - على القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت العملية التعليمية طلاب وطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص.

كما وجه الشكر لوزير التعليم على متابعته الدقيقة، لسير العمل وضمان استمرار العملية التعليمية في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة للتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية والتأكيد على الالتزام بجودة العملية الأكاديمية وحضور المحاضرات الإلكترونية والاستمرار في العملية التعليمة والتعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق ما خطط له.

وأشاد مدير جامعة الباحة، بوعي ومسؤولية طلاب وطالبات الجامعة، والتكيف الفوري مع متطلبات منظومة التعليم عن بعد (رافد)، مؤكدًا على مراعاة ظروف المرحلة الحالية مع الالتزام بجودة العمل والأداء وتسخير كل إمكانات الجامعة لدعم وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس، الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن المجلس ناقش في جلسته السادسة للعام الجامعي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والبحثية، وآلية التقييم والاختبارات.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات منها: ترقية عدد من الأعضاء على درجة أستاذ مشارك وتعيين عدد من الأعضاء من منسوبي الجامعة على درجة أستاذ مساعد ومحاضر، والموافقة على إجازة التفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي المقبل.

كما وافق المجلس على افتتاح عدد من برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في عدد من التخصصات، إضافة إلى اتخاذ عدد من التوصيات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها القرارات اللازمة.