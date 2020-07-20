محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل

ناقش إيجاد الحلول اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة والرفع لأمير المنطقة

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم بزيارة تفقدية لمركز تندحة، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني ومدير شعبة المرور العقيد يحيى عسيري، وكان في استقبالهم رئيس مركز تندحة سلمان آل كاسي، حيث تم مناقشة بعض الأعمال الخاصة بالمركز، ثم الوقوف على عدة أماكن لرصد بعض الشكاوى عن خطورة تقاطعات بمركز تندحة، وتم الوقوف عليها لإيجاد الحلول اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة والرفع لأمير المنطقة.

كما وقف "ابن مشيط" على طريق مركز العمارة وبالتنسيق مع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك لتفقد بعض الملاحظات على الطرق تخص السلامة المرورية وجارٍ العمل بالتنسيق بين فرع وزارة النقل بالمنطقة والبلدية وذلك لإيجاد الحلول العاجلة لذلك، حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق.