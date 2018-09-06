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في الطائف.. وأعلنت ذلك المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.