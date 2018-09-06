"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل

في الطائف.. وأعلنت ذلك المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 12:53 PM

في الطائف.. وأعلنت ذلك المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل

هادي العصيمي

الطائف

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تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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