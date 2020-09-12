الأردن .. 117 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل حالة وفاة واحدة

سجَّل الأردن 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3.062 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و113 حالة محلية، سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء وجرش.

وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 72 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2.144 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 22 حالة.