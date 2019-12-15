نيابة عن الملك .. "الفيصل" يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

بحضور "العثيمين" و"أبو الغيط" وسفراء الدول العربية والأجنبية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى "شباب العالم" الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مساء أمس في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.

كما شارك في المنتدى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين لعام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من كبار المسؤولين في مصر، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح المنتدى بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعود بالجميع إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون.

وأعلن فخامته انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة قائلاً: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة، نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البنّاء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل، وعالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قد وصل مطار شرم الشيخ الدولي في وقت سابق أمس، وكان في استقباله معالي وزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.

ويشارك في المنتدى آلاف الشباب من الجنسين من مختلف دول وقارات العالم عبر 24 جلسة و14 ورشة عمل، تناقش مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية والقارية.

وتتصدر ملفات التغير المناخي والطاقة والتنمية في إفريقيا والإرهاب والنزاعات المسلحة والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي النقاش خلال جلسات المنتدى.

ويشهد المنتدى هذا العام بحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقًا للمصالح المشتركة.

كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات المقسمة على تسعة محاور، تشمل قضايا دولية رئيسية، يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. وكذلك نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الذي يقام يومَي 15 و16 ديسمبر. فيما سيختتم المنتدى أعماله بإعلان التوصيات الختامية.

وتخلل حفل الافتتاح عرض عدد من النماذج والتجارب المحفزة للشباب، وعروض فنية متنوعة.