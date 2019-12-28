الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز

منعهم من التحرك في اتجاه جبل هان الاستراتيجي

قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.

اليمن تعز مليشيا الحوثي إيران

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 05:20 PM

منعهم من التحرك في اتجاه جبل هان الاستراتيجي

الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.

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اليمن تعز مليشيا الحوثي إيران

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