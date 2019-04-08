"الزبيدي" يباشر عمله مديرًا عاماً لجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بتكليف مشعل بن حسن الزبيدي، مديراً عاماً لجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأعرب الزبيدي، عن بالغ اعتزازه بالثقة الغالية من محافظ الهيئة العامة للجمارك، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وأكد أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الجمارك.

ويعد "الزبيدي" من القيادات الإدارية والجمركية البارزة على مستوى الجمارك ويحمل درجة الماجستير وقد كان يشغل مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويملك سجلاً حافلاً بالعطاء والتميز والإنجازات والخبرات الإدارية والجمركية، وله العديد من الرؤى التطويرية والمبادرات المتميزة في مجال العمل الجمركي، كما سبق له المشاركة في العديد من اللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية.