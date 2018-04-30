قريبًا.. سعوديات وأردنيات لتعليم المرأة قيادة السيارة في تبوك

الجامعة تعمل على استكمال إنشاء المدرسة المصممة وفق معايير دولية

علمت "سبق" أن جامعة تبوك في انتظار وصول مدربات قيادة سعوديات لتبوك؛ للعمل في مدرسة تعليم القيادة الخاصة بالنساء داخل الحرم الجامعي، إلى جانب مدربات من جنسية أردنية، وصلن للسعودية مؤخرًا للعمل مع جامعة تبوك في المدرسة المزمع افتتاحها قريبًا.

وأشار مصدر إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على استكمال إنشاء المدرسة التي صُممت وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية. لافتًا إلى أن السيارات الخاصة بتدريب المرأة السعودية على القيادة وصلت للجامعة.

وقال إنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح إلا أن التنسيق جارٍ بين إدارة الجامعة والمرور لهذا الشأن، وذلك بعد اتفاق مسبق ومعلن بين مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل حرم الجامعة؛ وذلك توافقًا مع الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بدءًا من ١٠ / ١٠ / ٩ ١٤٣ هجريًّا.