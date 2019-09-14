بحضور "الفيصل".. اتحاد الهجن يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الطائف

لدعم المبادرات في مجال رياضة سباقات الهجن والمساهمة في إنجاح الفعاليات

وقع الاتحاد السعودي للهجن، وجامعة الطائف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال رياضة سباقات الهجن بين الجامعة والاتحاد، وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين، من خلال التنسيق والترتيب والاستعداد للبدء بإنشاء دورات ومشاركة الأبحاث مع الجامعة.

وقع المذكرة من جانب الاتحاد رئيسه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومثل الجامعة مديرها المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، فيما اتفق الطرفان على دعم البرامج المجتمعية وإنشاء مبادرات متنوعة، وتقديم الدعم الإعلامي بمختلف وسائله لتغطية وإنجاح البرامج والمسابقات والفعاليات الخاصة بكل منهما، والاستفادة من البيانات المتاحة لدى الطرفين في إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة بمجالات مذكرة التفاهم، مع التأكيد على الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.

واتفق الطرفان على التعاون للحفاظ على رياضة سباقات الهجن وتطويرها وتوفير بيئة مناسبة لممارستها، على أن يتولى الاتحاد تنظيم الدورات وترتيب مواعيدها ومواضيعها وإبلاغ الجامعة بذلك للاعتماد والتنسيق مع الجهات التنظيمية.

وحسب مذكرة التفاهم يبادر الطرفان بتقديم المعلومات والخبرات والاستشارات وتقديم الدورات الإعلامية وورش العمل، وإجراء الدراسات المسحية ودراسات الحالة ودراسات الجدوى، ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات المرتبطة برياضة سباقات الهجن وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة لممارستها والمشاركة في المجاميع البحثية، وتطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية في مجال رياضة سباقات الهجن، والاستفادة من مصادر التعلم لدى جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن، إضافة للاستفادة من الكفاءات من منسوبي جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن وتسهيل التعاون بينهما، وتمكين الطلبة من حضور الورش والدورات التي يقيمها الاتحاد، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعالياته ومسابقاته، والاستفادة من المراكز الإعلامية التابعة للاتحاد وتجهيزاتها، مع استقبال الوفود من خارج المملكة وتعريفها بآثار الطائف ومعالمها، والتسويق الإعلامي للاتحاد، وترجمة المحتوى الإعلامي له، وتوظيف التقنيات الحديثة لعمل قاعدة بيانات بسلالات الهجن، وتوصيفها، وتحديد السلالات النادرة، وإكثارها.

واعتبر الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن مذكرة التفاهم من شأنها المساهمة في إنجاح الفعاليات المختلفة لسباقات الهجن، خصوصاً وأن جامعة الطائف لها إسهامات مقدرة ظهرت جلياً في النسختين الماضيتين لمهرجان الهجن، وشارك طلابها في تغطية فعاليات النسخة الحالية بتميز. ولفت سموه إلى أن الفائدة المتبادلة ستكون كبيرة لكلا الطرفين.