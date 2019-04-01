"الخدمات الأرضية" تتسلم الرخص التشغيلية لمقدمي خدمات المناولة GACAR-151

خلال مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض

تسلمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرخص التشغيلية لمقدمي خدمات المناولة الأرضيةGACAR – 151 من الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك في مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، والمقام في مدينة الرياض، وتسلمها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبدالله بن إبراهيم الهويش.

يذكر أن هذه الرخصة تؤكد التزام الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في الخدمات المقدمة في مجال خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، حيث إن الشركة تقدم جميع خدمات المناولة الأرضية بأعلى معايير الجودة والسلامة.