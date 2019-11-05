فيديو لقطيع غزلان هاجر بحرًا من أفريقيا وحط بتبوك.. كلاكيت ثالث مرة

مقطع غريب ومثير للاهتمام بشاطئ تداولته منصات التواصل الاجتماعي مجددًا

في مشهد مبهر ومثير للاهتمام، تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو لغزلان تُبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تَبَيّن بعد التحري، أن مقطع الفيديو نُشر في مناسبتين سابقتين عاميْ 2014 و2015، وقيل حينها أيضًا: إن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك، بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

وعلى الرغم من غرابة الخبر؛ وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من أفريقيا إلى السواحل السعودية؛ يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.