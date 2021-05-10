"الجريبي" يحتفل بتخرجه برتبة "ملازم"

احتفل الملازم عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وقدّم الملازم عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه، وأن يكون درعًا حصينًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و"سبق" بدورها تقدم التهنئة للملازم الجريبي بمناسبة تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

3

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 01:03 AM

"الجريبي" يحتفل بتخرجه برتبة "ملازم"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 760

احتفل الملازم عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وقدّم الملازم عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه، وأن يكون درعًا حصينًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و"سبق" بدورها تقدم التهنئة للملازم الجريبي بمناسبة تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021