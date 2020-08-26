جامعة كمبردج: تجارب لقاح فيروس كورونا في الخريف

بعد أن حصلت على تمويل حكومي قدره 2.5 مليون دولار

قالت جامعة كمبردج، اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح، إن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

ووفق رويترز ذكر جوناثان هيني، رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كمبردج "نبحث عن نقاط ضعف.. في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب، إنما أيضاً من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر".

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس كورونا الذي يسبّب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحاً تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.