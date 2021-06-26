كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 06:36 PM

خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بغداد

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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.

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