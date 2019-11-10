مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية

في مدينة قلعة السراغنة المغربية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي للمركز على مدى أيام الحملة 102 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة، ممثلةً بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين، ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.