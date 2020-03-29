"يوليو 2021 " موعداً مبدئياً لانطلاقة أولمبياد طوكيو

بعد تأجيله عاماً بسبب "الكورونا"

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين في المراحل الأخيرة من محادثات لتحديد موعد انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل.

وكشفت محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه من المرجح إقامة مراسم افتتاح ألعاب طوكيو، التي تأجلت الأسبوع الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم 23 يوليو 2021 والختام في الثامن من أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثة هاتفية مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا هو أول تأجيل في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة البالغ 124 عاماً، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أولمبياد طوكيو 1940، أُلغيت بسبب الحرب.

ويمثل التأجيل انتكاسة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعدادات رغم أن الأسواق المالية رحبت بالقرار مع توقع بعض المستثمرين إلغاء الألعاب.