الولايات المتحدة تسجل 52,799 إصابة مؤكدة و 1,169 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 52,799 إصابة مؤكدة و 1,169 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,228,817 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 166,317 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 11:08 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

الولايات المتحدة تسجل 52,799 إصابة مؤكدة و 1,169 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 52,799 إصابة مؤكدة و 1,169 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,228,817 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 166,317 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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