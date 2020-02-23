جازان.. تعرّف ماذا فعلت الزوجة الثانية مع زوجها المريض الذي تحاصره الأجهزة منذ 3 أعوام

"المالكي" لـ"سبق": سأبقى مديناً لها ما حييت

سجلت سيدة في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، موقفًا إنسانيًا لا ينسى، وذلك بعد قيامها بالتبرع بإحدى كليتيها لزوجها المعلم جابر المالكي، لتضع حدًا لمعاناته مع الفشل الكلوي والتردد المستمر على المستشفيات، وكأن لسان حالها يقول: "لا يعيش الحب إلا بالتضحية".

وكانت التحاليل والفحوصات الطبية قد أثبتت حاجة الزوج إلى زراعة كلى، وبينت الفحوصات تطابق الخصائص الحيوية والتوافق شبه الكامل بين الزوجين، حيث قررت الزوجة التبرع لإنقاذ حياته.

وأجريت العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الخميس الماضي، حيث تكللت بالنجاح .

وقال "المالكي" لـ"سبق": "أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية وعلى نعمة الزوجة والتضحية والعمل الكبير الذي قامت به من أجلي"، لافتًا إلى أنه سيبقى مدينًا لها مدى الحياة، مبيناً أنه لن يوفي زوجته أم أحمد حقها مهما فعل لها.

وأشار إلى أن التبرع كان بمبادرة وإصرار منها، وذلك منذ أن علمت بأنه يعاني الفشل الكلوي قبل ثلاثة أعوام، مبيناً أن الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لأم أحمد، والأطباء في فك أسره من محاصرة أجهزة الغسيل الكلوي له منذ ثلاثة أعوام.