"الداود" يترأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام

لمناقشة الموضوعات المقترح إدراجها على مشروع جدول الأعمال

ترأس نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود؛ أمس، الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام 1441 هـ، وذلك بمنطقة القصيم التي تستضيف الاجتماع.

في بداية الاجتماع، نقل "الداود"؛ تحيّات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمجتمعين، مؤكداً توجيهات القيادة الحكيمة ببذل كل الجهود وتسخير الإمكانات؛ لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهداف برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.

شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترح إدراجها على مشروع جدول الأعمال السنوي "27" لأمراء المناطق الذي سيُعقد في وقت لاحق من هذا العام، وتحديد إمارات المناطق المكلّفة بإعداد أوراق عمل عنها.

ونوّه نائب وزير الداخلية، بالجهود الكبيرة والإسهامات الفاعلة التي تقوم بها إمارات المناطق، في سبيل تطوير مناطقهم اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وتنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفايتها، والاضطلاع بدورها القيادي والإشرافي على مستوى المنطقة، وبالعلاقة التكاملية بينها وبين وزارة الداخلية، التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق كثيرٍ من المنجزات الأمنية والتنموية، وخدمة الأهداف والمصالح الوطنية العليا.