"المعجل": 17 مليار ريال حجم قروض صندوق التنمية في العام الاستثنائي

منها 83% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والاستمرارية أهم الأهداف

وصف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، العام 2020 بـ"الاستثنائي" على جميع الأصعدة؛ حيث تجاوز حجم القروض التي اعتمدها الصندوق خلاله، أكثر من 17 مليار ريال سعودي، وهو الأكبر في تاريخه.

وأكد الدكتور المعجل في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي.إن.بي.سي"، أن استمرارية إنتاج الشركات خلال جائحة كورونا المستجد؛ كان أحد أهم أهداف الصندوق الذي أطلق عدة مبادرات تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال؛ مبينًا أن التركيز في الدعم كان على الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصحي، وتم العمل على رفع قدرة إنتاج الكمامات لأكثر من 10 أضعاف.

وكشف عن أن 83% من قيمة القروض خلال العام الماضي كانت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجرى تخصيص 41% من إجمالي قروض الصندوق للمناطق والمدن الواعدة.

وأشار المعجل إلى أن الصندوق -منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030"- قدّم قروضًا بأكثر من 60 مليار ريال؛ وهو ما يعادل ما قدمه خلال 32 عامًا منذ إنشائه؛ موضحًا أنه تمت إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية عبر أتمتة جميع الإجراءات وتقليص مدتها للحصول على القروض من 11 شهرًا إلى 5 أشهر تماشيًا مع المعايير العالمية.

وأضاف: الصندوق الصناعي من أولى الجهات الحكومية التي قامت بتفعيل التوقيع الإلكتروني للعقود وفك الرهون وإجراءات الرهن وإصدار السندات لأمر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لافتًا إلى أنه تم إصدار أكثر من 1700 عقد ووثيقة إلكترونية منذ إطلاق هذه الخدمات العام الماضي.

ونوّه الدكتور المعجل بأن الأكاديمية التي أطلقها الصندوق الصناعي تقدم برامج متنوعة، وتستهدف عدة قطاعات استراتيجية، بالتعاون مع أعرق الجهات التعليمية العالمية الرائدة مثل مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، ووكالة فيتش، وكلية لندن لإدارة الأعمال؛ مشيرًا إلى استفادة ما يزيد على 2000 متدرب من 20 برنامجًا تدريبيًّا نظمتها الأكاديمية خلال عام 2020.