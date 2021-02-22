"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار منطقة عسير
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.