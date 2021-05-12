بوريس جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس"

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".
وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
قال: المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن الخسائر في صفوف المدنيين
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".
وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".